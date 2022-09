Dalla Spagna, reazione negativa di Asensio dopo l'ennesima panchina della stagione

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Secondo quanto riporta sul suo sito la testata spagnola Diario As, il calciatore del Real Madrid Marco Asensio ha mal digerito l'ennesima esclusione dal campo nella partita che i madrileni hanno vinto quest'oggi in campionato contro il Maiorca. Neanche l'infortunio di Vazquez ha permesso l'ingresso in campo di Asensio a cui è stato preferito Carvajal. Tornando in panchina il calciatore spagnolo ha gettato la pettorina per terra in segno di stizza. Il contratto di Asensio scade nel 2023 e sarà libero di trovarsi una nuova squadra dalla prossima estate. Fino ad adesso pochissimi minuti giocati per lui: appena 7 in Liga e solo 10 in Champions.