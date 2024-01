Dalla Turchia - Rebic già ai margini, Besiktas valuta risoluzione contrattuale

Non va affatto bene l'avventura turca di Ante Rebic, ceduto in estate dal Milan a titolo definitivo al Besiktas. Nelle ultime settimane l'allenatore Fernando Santos non è rimasto contento dell'atteggiamento del croato in allenamento e lo sta lasciando spesso e volentieri in panchina.

Stando a quanto riferisce il portale turco "Sporx" il Besiktas, che ha firmato Rebic fino al 2025, sta valutando la possibilità di rescindere il contratto dell'ex rossonero. Ovviamente il Milan non è interessato in nessun modo alla vicenda, avendo ceduto l'ex Eintracht a titolo definitivo in estate.