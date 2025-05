Davide Ancelotti lascia il nido? Può salutare papà Carlo e diventare allenatore in Scozia

Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid alla fine di maggio per diventare commissario tecnico del Brasile, ma che fine farà suo figlio Davide? Suo fedele collaboratore dal 2016 tra Bayern Monaco, Napoli, Everton e Real Madrid, il vice allenatore dei blancos dovrebbe separarsi dal papa e iniziare a camminare con le proprie gambe.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano AS, infatti, la carriera da allenatore in carica di Davide Ancelotti potrebbe cominciare già dalla prossima stagione: il 35enne potrebbe accettare un'esperienza in Scozia e prendere il posto sulla panchina dei Glasgow Rangers di Barry Ferguson, attuale tecnico ad interim della squadra blu, bianco e rossa da fine febbraio dopo l'esonero di Philippe Clement.

In attesa della decisione finale di Davide Ancelotti, ad ogni modo, secondo quanto trapelato in Spagna inizialmente dovrebbe affiancare "Carletto" nei primi impegni da CT del Brasile nelle qualificazioni sudamericane per i Mondiali del 2026, in programma a giugno contro

Ecuador e Paraguay.

Il comunicato ufficiale di Ancelotti nuovo CT del Brasile

"La più grande Nazionale nella storia del calcio sarà ora guidata dal tecnico più vittorioso del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di risultati storici, è stato annunciato oggi dal presidente della CBF Ednaldo Rodrigues come nuovo tecnico della nazionale brasiliana. Comanderà il Brasile fino ai mondiali 2026 e allenerà già la nazionale nelle prossime due partite per i playoff contro Ecuador e Paraguay il mese prossimo", l'annuncio della Nazionale verdeoro.