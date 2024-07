Diogo Leite: "Futuro? Se si presenterà un'opportunità... Il Milan è un grande club"

Tra gli obiettivi di mercato del Milan è stato citato nelle scorse settimane anche Diogo Leite, difensore centrale portoghese dell'Union Berlino. Intervistato da A Bola qualche giorno fa, il calciatore lusitano ha parlato del suo futuro e dell'interesse del club rossonero nei suoi confronti.

Il mercato è aperto anche alle partenze, naturalmente. Diogo sei stato accostato ad alcuni club, in particolare al Milan, ora allenato da Paulo Fonseca. C'è ancora la possibilità che tu possa partire?

"Mi piace sempre pensare al presente e sono qui all'Union, facendo del mio meglio perché il club raggiunga i suoi obiettivi. Naturalmente, se si presenterà una buona opportunità per il club e per me, vedremo. Poi decideremo cosa è meglio per entrambi. Mi piace concentrarmi sul presente. Non ci penso troppo, è tutto quello che succede. Se sarà una buona opportunità per entrambe le parti, ne parleremo"

Ma il Milan è un club che lotta per i titoli e, per di più, ha un allenatore portoghese. Questo è attraente, immagino...

"Il Milan è un grande club, lo sanno tutti, è ai vertici dei club europei. È bello quando si sente l'interesse di altri club, è un segno che il tuo lavoro viene premiato, che stai facendo un buon lavoro, e questo mi dà la motivazione per continuare a lavorare e dare il massimo ogni giorno. Sono concentrato sul presente. Vedremo cosa succederà"