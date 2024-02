Due neuroscienziati aiutano il Liverpool a battere i rigori. Ci pensa anche la Francia

La neuroscienza per aiutare i giocatori a gestire la pressione dei calci di rigore. La Federazione francese potrebbe rivolgersi ad alcuni studiosi per risolvere l'annoso problema delle sconfitte nelle manifestazioni importanti, che hanno privato i Bleus di due titoli Mondiali (2006 e 2022). Una strada che il Liverpool percorre già da tempo: come rivela The Athletic, la squadra di Klopp si è rivolta nuovamente a due neuroscienziati tedeschi per prepararsi in vista di una possibile serie dal dischetto.

Domani infatti si giocherà la finale di Carabao Cup contro il Chelsea, avversario già sconfitto ai rigori nel 2022 sia nell'ultimo atto di FA Cup che in quello di Coppa di Lega. I neuroscienziati in questione sono Niklas Hausler e Patrick Hantschke e lavorano con il Liverpool da due anni e mezzo: il loro compito consiste nel collegare elettrodi alla testa dei giocatori per misurare la loro attività cerebrale, con l'obiettivo di aiutarli a raggiungere uno stato mentale ottimale quando colpiscono la palla.

"Forniamo questi strumenti in modo che, quando viene fischiato un rigore, il giocatore sia in grado di gestire tutte le distrazioni intorno a lui e sappia esattamente cosa deve fare per segnare", ha spiegato Niklas Hausler. L'esperimento, come detto, ha dato i suoi frutti due anni fa, quando il Liverpool segnò 17 dei 18 rigori calciati: l'unico a sbagliare fu Sadio Mané in FA Cup.