Emergenza Coronavirus. California, muore 17enne. Rifiutato dall'ospedale perché senza assicurazione

Un ragazzo di 17 anni è morto in California nei giorni scorsi a causa del Coronavirus. Lo ha reso noto il sindaco di Lancaster <b>R. Rex Parris</b> spiegando che il giovane era stato rifiutato dall'ospedale perché privo dell'assicurazione sanitaria. "Il venerdì prima di morire era in salute, il mercoledì è morto. - ha detto Parris - Non aveva l'assicurazione sanitaria e non lo hanno curato".