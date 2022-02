Il Manchester Evening News, giornale cittadino, stronca la prestazione di Cristiano Ronaldo nel pareggio di ieri per 1-1 contro il Southampton. CR7 è in crisi nerissima, tanto da "sembrare spesso immobile. E Cavani, fosse stato al top, avrebbe dovuto giocare al suo posto". Un 3 in pagella e un giudizio durissimo.