Finale di Champions, ma niente rinnovo. Llorente via dal Tottenham? Ci sono due italiane

La finale di Champions, conquistata anche grazie alla sua rete al City nei quarti di finale, poi l'addio a fine stagione. Secondo il Daily Mail, potrebbe essere questo il destino dell'attaccante del Tottenham. Il club inglese avrebbe fatto infatti espirare l'opzione per il rinnovo del contratto, scaduta sabato scorso: a meno di una sorpresa clamorosa, difficile immaginare a questo punto che l'accordo possa essere prolungato. Ci sono anche Roma e Milan: sempre secondo il tabloid britannico, sulle sue tracce vi sarebbero rossoneri e giallorossi, in Italia. Quello di Llorente è però un nome che piace a parecchie società in giro per l'Europa: in Francia all'Olympique Marsiglia, in Spagna al Valencia.