Francia, la probabile formazione contro la Germania: Maignan e Theo in campo dal primo minuto

Stasera alle 21 a Dortmund andrà in scena un'amichevole di lusso tra Germania e Francia. Per quanto riguarda i francesi, nella probabile formazione iniziale del ct Deschamps ci sono sia Mike Maignan che Theo Hernandez: i due giocatori del Milan, che nei giorni scorsi hanno avuto qualche problema fisico, dovrebbero quindi essere regolarmente in campo dal primo minuto. Lo riferisce RMC Sport. L'altro rossonero convocato, Olivier Giroud, è invece già rientrato a Milanello dopo il problema alla caviglia rimediato contro l'Irlanda.

Questo il probabile undici francese:

Maignan - Pavard, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Camavinga Griezmann, Tchouaméni - Coman, Kolo Muani, Mbappé