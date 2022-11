Francia, Maignan "ha accusato il colpo" della mancata convocazione. Il portiere ci sperava

MilanNews.it

Una delle più grandi delusioni della sua carriera. Mike Maignan ci ha provato in tutti i modi, ma non parteciperà al Mondiale in Qatar. A 27 anni, l'estremo difensore del Milan si è visto negare la possibilità di disputare la prima Coppa del Mondo: per Didier Deschamps non avrebbe potuto aiutare la squadra a causa dell'infortunio che lo costringe ai box dallo scorso 23 settembre. L'ex Lille, che negli ultimi giorni ha intensificato gli sforzi con l'obiettivo di giocarsi le sue possibilità in Qatar, avrebbe "accusato il colpo", come riporta RMC Sport.