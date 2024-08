Gallardo entusiasta del River Plate: "Come se non me ne fossi mai andato. Sogniamo la Libertadores"

Emozioni, lacrime e grande pathos nel giorno della presentazione di mister Marcelo Gallardo, come nuovo allenatore del River Plate. Nel corso di questa estate, El Muñeco era stato accostato e sondato anche dal Milan, poi successivamente la scelta di puntare sull'attuale allenatore Paulo Fonseca. Il tecnico argentino ha raccontato così in conferenza stampa il suo ritorno alla guida dei Millonarios: "Sento grande emozione, tante sensazioni differenti. Non sono andato via da tanto, ma mi sembra di non essermene mai andato affatto. Mi sento a casa qui al River, questo sentimento mi riscalda dentro. Dobbiamo ritrovare uno stile di gioco che faccia la differenza, recuperare uno spirito di squadra e di club. Saremo al 100%, io e il mio staff. Saremo molto felici, ho tanta voglia di continuare a costruire. Il nostro sogno è vincere la Libertadores".

Il ritorno del Muñeco

Marcelo Gallardo torna a casa. El Muñeco, leggenda del calcio argentino, è il nuovo allenatore del River Plate, con cui ha già conquistato 14 trofei, tra cui due Copa Libertadores (2015 e 2018), una Sudamericana, un campionato, tre Recopa e 3 coppe d'Argentina. Prende il posto di Martin de Michelis. Quarantotto anni, Gallardo è reduce dall'esperienza non positiva in Arabia Saudita, sulla panchina dell'Al Ittihad: era arrivato a Riyadh a novembre, al posto di Nuno Espirito Santo, ma non è riuscito a risollevare la squadra e a sfruttare il talento delle sue stelle, su tutti Karim Benzema, con cui ha avuto anche qualche screzio.