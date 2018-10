Guardian - Club World Cup ogni anno: Infantino propone la sfida a UEFA ed ECA

Nuova esplosiva proposta del presidente della FIFA, Gianni Infantino. Per il Guardian, il dirigente avrebbe lanciato l'ipotesi e la proposta di una nuova Club World Cup da giocarsi ogni anno. La UEFA sarebbe totalmente contraria all'idea che sarà discussa nel consiglio della FIFA in Rwanda di mercoledì. La UEFA e la ECA avevano già espresso posizioni dure sulle intenzioni della FIFA. Infantino ha intanto già incontrato quattro volte il Re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, e il Principe, Mohammed bin Salman: l'inclusione dell'Arabia nel progetto, sarebbe però vista non di buon occhio dai media internazionali per i recenti fatti che riguardano il consolato saudita a Istanbul. Gli incontri, però, riguarderebbero la ricerca di investitori per sponsorizzare il torneo. Fondi ingenti, tanto che la FIFA avrebbe previsto 25 miliardi per i prossimi tornei: ai singoli club, Real Madrid e Barcellona, big inglesi e anche italiane, andrebbero 100milioni di sterline cadauno nelle intenzioni.