O Jogo in prima pagina: "Milan attento a Sergio Conceiçao"

In casa Porto è successo tutto all'improvviso. Nemmeno una settimana fa il presidente Pinto da Costa confermava Sergio Conceiçao sulla panchina dei dragoes, come garanzia in caso di rielezione. Il tecnico portoghese, allenatore di lunga data nella squadra lusitana, aveva anche formalizzato il suo rinnovo di contratto. Le cose però sono cambiate nel weekend perché le elezioni sono state vinte da Villas Boas, che ora è il nuovo presidente del Porto. E secondo una clausola, il rinnovo di Conceiçao valeva solamente con da Costa.

Per questa ragione il Milan potrebbe tornare a inserire nella lista dei propri candidati alla panchina rossonera anche Sergio Conceiçao, anche se la situazione è tutta in divenire. L'interesse comunque c'è e oggi dal Portogallo lo precisano. Ci pensa in particolare O Jogo che sulla sua prima pagina, in taglio basso, scrive: "Milan attento a Sergio Conceiçao".