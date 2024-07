Guirassy, controllo positivo al ginocchio in Francia. Il Dortmund riprogramma un'altra visita

C'è ancora speranza per il Borussia Dortmund. Il club giallonero ha annunciato nella giornata di mercoledì che durante le visite mediche di Serhou Guirassy è stato riscontrato un problema che necessitava ulteriori accertamenti clinici, dopo che i medici avrebbero diagnosticato una lesione del legamento collaterale del ginocchio destro all'inizio di giugno. Ma dagli ultimi aggiornamenti la società tedesca potrebbe tirare un sospiro di sollievo.

Le ultime sull'accaduto. Secondo Sky Sport DE, Serhou Guirassy è stato visitato da uno specialista del ginocchio in Francia e i risultati sono stati positivi. Infatti, stando al rapporto medico, l'infortunio non è così grave come si temeva e non dovrebbe richiedere un'operazione. Per questa ragione l'attaccante guineano dovrebbe essere in grado di tornare ad allenarsi tra 15 giorni, mentre per giocare una partita completa dovrà attendere circa quattro settimane.

Il prossimo passo. La visita è stata effettuata in privato da parte di Guirassy. E dopo gli esiti l'emittente satellitare si è sbilanciata, riferendo che non ci sarà alcun impatto diretto sul trasferimento dallo Stoccarda. Tuttavia, il secondo controllo ufficiale del BVB non è ancora stato effettuato, ma dovrebbe avvenire la prossima settimana. Se il nuovo esame confermerà il risultato ottenuto in Francia, nulla potrà ostacolare l'affare. Il Dortmund ha già concordato un contratto quadriennale con il giocatore classe '96 per un costo di circa 18 milioni di euro. Guirassy è tornato a Stoccarda, in attesa di nuove evoluzioni.