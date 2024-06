Hummels ha trovato squadra, l'agente conferma: "È solo una questione di dettagli"

Pronto a svincolarsi dal Borussia Dortmund il prossimo 30 giugno, il difensore tedesco Mats Hummels è alla ricerca di una nuova esperienza in carriera. In merito a questo nelle scorse ore il 35enne sarebbe stato proposto dai suoi agenti in Serie A a Milan e Roma, con i giallorossi che si sono mostrati essere più interessati rispetto ai rossoneri nel cogliere quest'occasione.

Stando alle ultime notizie, però, il futuro di Mats Hummels non dovrebbe essere in Serie A, in quanto l'agente Tom Boll sarebbe in trattativa avanzata con un club de LaLiga. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Diario de Mallorca, il tedesco potrebbe essere il grande colpo dell'estate di calciomercato dell'RCD Mallorca, squadra con sede nella famosa isola.

Per firmare per i Piratas, però, Hummels dovrebbe abbassare le sue pretese d'ingaggio con la consapevolezza di non poter giocare alcuna competizione europea "Non gli interessano i soldi. Vuole solo vivere in pace", ha detto però l'agente, con Hummels che addirittura spera che le cose con il Mallorca possano risolversi entro venerdì prossimo, visto che al momento il difensore tedesco sarebbe proprio sull'isola in vacanza insieme ad un gruppo di amici. Tutto porta a credere comunque che l'ex Borussia Dortmund possa davvero finire a giocare in Spagna, anche perché il calciatore non dovrebbe neanche cercare un alloggio a Maiorca, dato che il Hummels possiede già una casa nel sud-ovest dell'isola.

Nella rosa del Mallora Mats Hummels andrebbe a sostituire l'ex Fiorentina Nastasic.