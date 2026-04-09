Il Barcellona si lamenta per il tocco di mani in area di Pubill dopo il passaggio di Musso

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(ANSA) - ROMA, 09 APR - "È incredibile e ha solo 18 anni. Per la vostra nazionale, diventerà uno dei migliori giocatori della storia". Hans Flick esalta così Lamine Jamal: il tecnico tedesco del Barcellona ha infatti difeso il giovane campione blaugrana dopo la sconfitta per 2-0 subita con l'Atletico Madrid nell'andata dei quarti di Champions League. Un match che ha lasciato l'amaro in bocca ai catalani e fatto infuriare l'allenatore, che non è stato affatto tenero nei confronti dell'arbitro. "Il Var è stato molto di parte a favore dell'Atlético... era un tedesco, grazie Germania", ha ironizzato Flick, puntando il dito contro l'arbitro Christian Dingert. L'episodio in particolare contestato è il fallo di mano in area di Pubill.

"Non so perché il VAR non sia intervenuto. L'arbitro è tedesco e trovo incredibile. Tutti commettiamo errori, ma a cosa serve il VAR? Non lo capisco. Doveva essere rigore, secondo cartellino giallo e rosso. Questo è inaccettabile". Dubbi anche sull'espulsione di Cubarsi che ha lasciato in dieci i catalani: "Non sono sicuro che lo abbia toccato abbastanza perché la palla era alle sue spalle". (ANSA).