Il Barcellona si lamenta per il tocco di mani in area di Pubill dopo il passaggio di Musso

Il Barcellona si lamenta per il tocco di mani in area di Pubill dopo il passaggio di Musso
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Oggi alle 21:50Dall'Estero
di Antonello Gioia
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(ANSA) - ROMA, 09 APR - "È incredibile e ha solo 18 anni. Per la vostra nazionale, diventerà uno dei migliori giocatori della storia". Hans Flick esalta così Lamine Jamal: il tecnico tedesco del Barcellona ha infatti difeso il giovane campione blaugrana dopo la sconfitta per 2-0 subita con l'Atletico Madrid nell'andata dei quarti di Champions League. Un match che ha lasciato l'amaro in bocca ai catalani e fatto infuriare l'allenatore, che non è stato affatto tenero nei confronti dell'arbitro. "Il Var è stato molto di parte a favore dell'Atlético... era un tedesco, grazie Germania", ha ironizzato Flick, puntando il dito contro l'arbitro Christian Dingert. L'episodio in particolare contestato è il fallo di mano in area di Pubill.

"Non so perché il VAR non sia intervenuto. L'arbitro è tedesco e trovo incredibile. Tutti commettiamo errori, ma a cosa serve il VAR? Non lo capisco. Doveva essere rigore, secondo cartellino giallo e rosso. Questo è inaccettabile". Dubbi anche sull'espulsione di Cubarsi che ha lasciato in dieci i catalani: "Non sono sicuro che lo abbia toccato abbastanza perché la palla era alle sue spalle". (ANSA).