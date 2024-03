Il Bayern blinda l'attaccante del futuro: Mathys Tel rinnova fino al 2029

Nel luglio del 2022, a 17 anni appena compiuti, il Bayern lo strappò al Rennes sborsando ben 20 milioni di euro. Oggi Mathys Tel rappresenta presente e futuro del club bavarese e per questo motivo ha firmato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029.

Max Eberl, membro del consiglio direttivo del Bayern, ha dichiarato: "Siamo lieti che Mathys Tel abbia prolungato il suo contratto con il Bayern. È una base importante per il futuro di questa squadra. Con lui abbiamo già la prossima generazione del Bayern nella nostra rosa. Mathys è arrivato a Monaco da giovane e, all'età di 18 anni, ha già maturato un'esperienza importante ai massimi livelli. Segnerà ancora tanti gol qui".

Christoph Freund , direttore sportivo del Bayern: “Ogni club vuole giocatori come Mathys Tel, giovani, estremamente talentuosi, affamati e desiderosi di imparare. Il modo in cui gioca, all'età di 18 anni, è qualcosa di speciale. Vogliamo il giusto mix nella nostra rosa e Mathys gioca un ruolo importante. Si sente a suo agio e a casa qui. Ora stiamo facendo i prossimi passi insieme e non vediamo l’ora di vivere i prossimi anni con lui".

Mathys Tel ha invece dichiarato: "Questo rinnovo significa molto per me. Ho già imparato molto al Bayern, sia dentro che fuori dal campo. Monaco è diventata una casa per me e la mia famiglia, e anche i tifosi sono molto importanti per me. Non posso essere il giocatore che sono senza di loro. Quando giochi per il Bayern, vuoi sempre vincere ogni trofeo. Voglio segnare e segnare, giocare con cuore ed energia per il Bayern e dare tutto per questo club e i suoi tifosi".