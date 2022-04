Il Bayern gioca in 12: entra Sule, non esce nessuno. Cosa succede ora

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ha dell'incredibile quanto accaduto questo pomeriggio a Monaco di Baviera. Pur avendo vinto in goleada (4-1) contro il Friburgo, il Bayern rischia di raccogliere zero punti per una clamorosa incomprensione avvenuta nel finale di gara. I ragazzi di Nagelsmann hanno infatti giocato in dodici uomini per poco meno di trenta secondi: la "colpa" è di Kingsley Coman, che è rimasto in campo dopo l'ingresso di Sabitzer - il suo sostituto - per via di un fraintendimento con la panchina. La palla passerà ora nelle mani del giudice sportivo: il regolamento prevede che, qualora venisse accolto il ricorso del Friburgo, di fatto scontato dopo le parole del direttore sportivo Saier, ai campioni in carica verrebbe inflitta una sconfitta per due reti a zero.