Il Siviglia prova ad anticipare tutti per Thauvin: gli spagnoli lo vogliono subito

Il Siviglia prova ad anticipare tutti per Florian Thauvin, attaccante esterno del Marsiglia che piace a tanti club, tra cui anche il Milan, in vista della prossima stagione: secondo Estadio Deportivo, infatti, il club andaluso proverà a vendere nei prossimi giorni Franco Vazquez e Carlos Fernández per avere così i soldi necessari per comprare già in questa finestra di mercato il giocatore francese.