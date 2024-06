L'Equipe - Bruno Genesio sarà il nuovo allenatore del Lille

Paulo Fonseca, dopo due stagioni positive al Lille che si sono concluse con il ritorno ai preliminari di Champions League del club transalpino, è pronto a rilanciarsi in una grande avventura come nuovo tecnico del Milan. L'accordo deve essere ancora ufficializzato e, salvo incredibili sorprese, la prossima settimana dovrebbe essere il momento giusto. Dal canto suo il Lille è alla ricerca di un nuovo tecnico, dopo che aveva proposto una rinnovo di contratto all'allenatore portoghese, evidentemente rifiutato.

Nuovi indizi sul fatto che Fonseca non sarà più allenatore del Lille arrivano direttamente dalla Francia e da L'Equipe che oggi riporta come il club francese stia andando forte su Bruno Genesio. Secondo l'indiscrezione non ci sarebbe ancora nulla di firmato con il tecnico francese che nell'ultima stagione è stato esonerato dal Rennes ma allo stesso tempo l'operazione dovrebbe concludersi positivamente per il club e l'allenatore. L'ufficialità potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore.