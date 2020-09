L'Equipe - Lione, domani le visite mediche di Paquetà. Al Milan circa 21 milioni

Il Milan e il Lione ha raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Lucas Paquetà al club francese per circa 21 milioni di euro. A riferirlo è L'Equipe che spiega che il giocatore svolgerà domani le visite mediche di rito. Il brasiliano aveva già raggiunto nei giorni scorsi un'intesa con il Lione: per Paquetà, che ha accettato anche di abbassarsi l'ingaggio rispetto a quello che percipisce ora al Milan, è pronto un contratto di 4 o 5 anni. Il club francese spera di poterlo avere a disposizione già per il match di domenica sera contro il Marsiglia.