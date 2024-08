L'ultima perla di Kroos: è votato come calciatore tedesco dell'anno

Ritiratosi dal calcio con un addio toccante dal Real Madrid, in seguito all'eliminazione scottante dagli Europei di Germania 2024, Toni Kroos è stato scelto come miglior giocatore tedesco dell'anno in seguito a una votazione dei giornalisti sportivi organizzata dal quotidiano Kicker. Kroos, che l'anno scorso non era riuscito a entrare nei primi tre posti, ha vinto il premio dopo aver ottenuto 285 voti su 751 espressi. Florian Wirtz del Bayer Leverkusen è arrivato secondo e Xhaka (Bayer Leverkusen) terzo.

Toni Kroos ha così concluso alla grande la sua ultima stagione da professionista, in cui ha vinto la Liga spagnola e, nonostante l'eliminazione ai quarti di finale del Campionato Europeo, è riuscito a conquistare la sua sesta Champions League da professionista (la quinta con il Real Madrid), giocando un ruolo fondamentale nella squadra di Carlo Ancelotti in partenza per Londra.

La dichiarazione. "Vincere il premio di giocatore tedesco dell'anno è un buon risultato, una bella conferma e un grande riconoscimento per ciò che ho ottenuto nell'ultimo anno. Sì, sarà l'ultima volta che verrò scelto, questo premio non viene dato come ringraziamento a un giocatore che si ritira", ha sottolineato la leggenda della Germania e del Real Madrid. "Non è un premio di ringraziamento, non ha nulla a che fare con l'età o con la fine della carriera, ma solo con le prestazioni in campo, almeno lo spero", ha detto ridendo l'eterno '8′ tedesco. Kroos ha concluso la sua fortunata carriera quest'estate