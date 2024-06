Le strade del Barcellona e di Marcos Alonso si separano: da domani sarà svincolato

Dopo due anni il Barcellona si separa da Marcos Alonso, terzino arrivato dal Chelsea e anche con un passato in Italia alla Fiorentina. Con il contratto in scadenza oggi il club blaugrana ha ufficializzato l'addio del calciatore spagnolo al club catalano. Da domani, dunque, Marcos Alonso sarà svincolato e disponibile a firmare con chi vuole.

Questo il comunicato del Barcellona: "Marcos Alonso non continuerà a giocare con il Barcellona: il contratto del difensore spagnolo scade il 30 giugno. Il FC Barcelona desidera mettere a verbale il proprio apprezzamento per il suo impegno e la sua dedizione e gli augura il meglio e ogni successo per il futuro. Il terzino sinistro lascia il Barcellona dopo due stagioni in blaugrana. Arrivato dal Chelsea nel 2022, ha giocato 45 partite, segnando tre gol".