Liverpool, Slot come Fonseca: "Voglio più controllo del gioco"

vedi letture

Il Liverpool vince ancora e sono 3 su 3 in questo precampionato: stavolta è arrivato un rotondo 3 a 0 per i Reds, contro il Manchester United. Al termine della sfida amichevole vinta negli Stati Uniti, il tecnico Arne Slot ha parlato in conferenza stampa, dicendosi soddisfatto del percorso fatto finora dai suoi in ritiro, anche se non del tutto: "Sì, sono soddisfatto" - le sue parole - "ma non per tutto. Siamo molto contenti del risultato, abbiamo segnato alcuni gol davvero belli. Ma non credo che abbiamo avuto abbastanza controllo sulla partita perché lo United si è reso pericoloso più di una volta. È una vittoria per 3-0, ma il punteggio poteva essere diverso anche stasera".

Il Liverpool concluderà la preparazione precampionato domenica prossima contro il Siviglia, prima di recarsi in casa dell'Ipswich Town per la giornata inaugurale della nuova Premier League. Slot attende ancora il rientro di alcuni dei suoi giocatori della prima squadra dopo la Coppa America e l'Europeo. E Slot non vede l'ora di riaverli: "Assolutamente, è così. Arrivano molti nuovi giocatori, credo sette, otto o forse nove. Ma non si parla di acquisti, bensì di nostri giocatori che tornano dalle vacanze. Quindi è interessante vedere come questi giocatori si inseriranno nella squadra e come integrarli il prima possibile. Dobbiamo lavorare sodo nelle prossime due settimane per essere pronti per l'Ipswich, perché oggi ci sono molti aspetti positivi da trarre ma, come ho appena detto, abbiamo sprecato troppe occasioni".