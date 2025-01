Lo cercava il Milan, oggi è rinato all'Atletico Madrid: Lenglet si espone sul suo futuro

Clément Lenglet non sa ancora se continuerà a essere legato all'Atlético de Madrid nella prossima stagione. Il difensore francese, attualmente in prestito ai colchoneros dal Barcellona, ha preso la parola dopo la vittoria casalinga contro l'Osasuna. Queste le sue dichiarazioni:

Le dichiarazioni di Lenglet

“Al momento non so nulla, sono in una fase in cui voglio competere, fare bene e poi scegliere l'opzione migliore per me. Perché sono venuto all'Atletico? Per i valori, parlo molto con Griezmann e sapevo che l'Atletico aveva valori molto forti in cui mi riconosco. Ho pensato che le cose si sarebbero adattate bene alla mia personalità”, le sue dichiarazioni riportate da As. Il classe '95 in questa stagione ha collezionato finora 30 presenze, 4 gol e 2 assist. Il suo contratto col Barça scadrà nel 2026.

