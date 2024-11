Luis Enrique scarica Donnarumma: sarà panchinato dopo l'errore in Champions

Il percorso del PSG nel girone unico della nuova super Champions League è uno dei peggiori, se non il peggiore, tra quelli delle big impegnate nella massima competizione europea: una vittoria, due sconfitte e un pareggio per un totale di 4 punti al giro di boa e una qualificazione agli ottavi che diventa sempre più un miraggio. Nell'ultimo turno i francesi hanno perso clamorosamente all'ultimo secondo in casa contro l'Atletico Madrid e sul gol nel recupero più di una responsabilità la ha Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale ed ex portiere rossonero.

Ed ecco che secondo quanto viene riportato da Le Parisien nella giornata di oggi, il tecnico Luis Enrique, in vista della gara di domani contro l'Angers in campionato, ha deciso di cambiare sette giocatori rispetto alla partita di Champions League. Tra questi anche Donnarumma che verrà scaricato per far spazio a Matvej Safonov, 25enne portiere russo.