Manchester City, bruciata la concorrenza italiana: ufficiale Julian Alvarez

Il Manchester City si è assicurato il gioiello del River Plate, Julian Alvarez. Lo ha annunciato il club inglese con un comunicato ufficiale. L'attaccante, 22 anni, ha firmato un contratto da cinque anni e mezzo e rimarrà in Argentina in prestito fino a luglio. Nei mesi scorsi il capocannoniere dello scorso campionato argentino è stato seguito da diversi club italiani, fra cui Inter, Juventus, Milan e Fiorentina.

