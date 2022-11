Manchester United, tra le varie opzioni possibile anche il licenziamento di Cristiano Ronaldo

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, il Manchester United sta valutando tutte le possibili strade da intraprendere per punire il comportamento del portoghese. Secondo quanto riportato dal Mirror, la dirigenza vorrà vedere l'intervista che sarà trasmessa su TalkTV tra domani e giovedì, ma già il CEO Arnold, il director football Murtough e Ten Hag, oltre ai Glazers, ne hanno discusso. Il club respinge tutte le critiche e fa sapere di rimanere della stessa visione del tecnico. I Red Devils, tra le varie opzioni, potrebbero avere motivi anche per licenziare CR7 e interrompere così anticipatamente il contratto (attualmente in scadenza nel 2023 con opzione di rinnovo per un anno).