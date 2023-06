Marca - Il Real Madrid punterà su Diaz: pronto il rinnovo fino al 2027

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Real Madrid punterà su Brahim Diaz. Dopo tre anni di prestito al Milan il 10 spagnolo torna nella Capitale spagnola per restarci perché le merengues - scrive 'Marca' - hanno deciso di riportarlo a casa e di dargli fiducia anche in virtù della sua versatilità. Non solo: per Brahim è pronto il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2025 per due ulteriori stagioni.