Milan, tre squadre di Premier su Broja: Everton, Southampton e Wolves

Tutti pazzi per Armando Broja. L’attaccante del Chelsea è rientrato a fine stagione dal prestito al Fulham. Dopo i primi sei mesi trascorsi con i Blues, dove ha dovuto anche fare i conti con un problema al ginocchio in seguito alla rottura del legamento crociato, il giocatore è passato in prestito ai Cottagers dove ha collezionato appena 8 presenze realizzando soltanto un assist. Adesso il calciatore, che sta preparando il debutto all’Europeo con l’Albania, ha tanta voglia di rimettersi in pista e far vedere il proprio valore.

Tre squadre su di lui

Secondo quanto riporta Sky Sports UK, Broja sarebbe finito nel mirino di tre squadre di Premier League: Wolverhampton, Southampton ed Everton. I Blues ascolteranno tutte le offerte per l’attaccante con i Wolves che sarebbero intenzionati ad offrire un contratto pluriennale e ad acquistare il giocatore a titolo definitivo ma prima dovranno effettuare qualche cessione. I Toffees invece devono aspettare novità dal punto di vista societario mentre il Southampton sarebbe più intenzionata verso il prestito.

Anche il Milan

Sull’attaccante albanese ci sono anche le attenzioni del Milan. La formazione rossonera infatti è intenzionata a rinnovare il proprio parco attaccanti specialmente dopo la partenza di Olivier Giroud. Fra gli elementi sondati quindi ci sarebbe anche la punta del Chelsea con il Diavolo che andrebbe comunque ad aumentare la concorrenza.