Mirror - Arsenal in pole per Sesko: lo sloveno ha detto sì ai Gunners

Il futuro di Benjamin Sesko sarà con ogni probabilità in Premier League, e più precisamente all'Arsenal: secondo quanto riferisce il Mirror in Inghilterra, infatti, il giovane attaccante del Lipsia, seguito con grande attenzione anche dal Milan e dal altri club inglesi come Chelsea e Manchester United, avrebbe detto sì al trasferimento ai Gunners che ora sono in pole per assicurarsi le sue prestazioni.

Sempre secondo il Mirror, l'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di sterline, vale a dire quasi 53 milioni di euro. In questa stagione, Sesko collezionato in tutto 42 presenze e ha segnato 18 gol, di cui 14 in bundesliga.