Nuovo accordo RedBird-NFL: costituita una nuova piattaforma mediatica

Come riporta il sito della NFL (National Football League), la lega professionistica di football americano ha siglato un nuovo accordo con RedBird di Gerry Cardinale. E' stata infatti annunciata la nascita di EverPass Media una nuova piattaforma mediatica che deterrà i diritti esclusivi per la distribuzione di NFL Sunday Ticket a bar, ristoranti, hotel e altri locali commerciali negli Stati Uniti a partire dalla stagione NFL 2023.

Già in passato il proprietario del Milan aveva collaborato con la NFL e ha commentato così questa nuova partnership: "Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con la NFL per sviluppare una piattaforma innovativa per espandere la portata della lega alla sua base di fan e all'ecosistema dei media sportivi in generale. Con il Sunday Ticket, EverPass Media fornirà ai detentori di diritti premium un servizio scalabile di intrattenimento per eventi dal vivo che migliorerà l'esperienza dei clienti negli esercizi commerciali di tutto il Paese".