Ore decisive per Mbappé al Real Madrid: attesa la comunicazione del PSG

vedi letture

Stando a quanto riportato da SkySports, Kylian Mbappé è ad un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. La lunga ed estenuante telenovela relativa al futuro del classe '98 sembrerebbe essere giunta finalmente al termine, con il Paris Saint Germain che non ha potuto fare altro che accettare la decisione della sua stella più luminosa, che lascerà Parigi dunque a parametro zero durante la prossima sessione di trasferimenti.

La nota emittente riferisce inoltre che la società francese sta aspettando che Mbappé la avvisi di aver firmato per il Real Madrid, così da rilasciare un comunicato ufficiale per mettere una volta e per tutte il punto a questa faccenda.