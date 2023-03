Paqueta via dal West Ham? L'ex Milan saluterà in caso di retrocessione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lucas Paqueta può lasciare il West Ham dopo una sola stagione. A riportarlo è il portale Football Insider, che sottolinea come il trequartista ex Milan non sia disposto a giocare in Championship nel 2023-24. Detto in altre parole: il talento brasiliano, acquistato dagli Hammers per oltre 40 milioni di euro la scorsa estate, saluterà Londra in caso di retrocessione. E l'attuale terzultimo posto in classifica a quota 24 punti non lascia sicuramente ben sperare.