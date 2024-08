Prima Fullkrug, ora Todibo. Il DS del West Ham: "Attiriamo i migliori giocatori d'Europa"

Ai canali ufficiali del West Ham, il ds Tim Steidten ha commentato così l'arrivo di Jean-Clair Todibo dal Nizza: "Questo è un altro acquisto significativo per il Football Club e dimostra l'attrattiva del West Ham per i migliori giocatori d'Europa.

Non è un segreto che Jean-Clair sia un giocatore che seguiamo da tempo, quindi siamo lieti di aver firmato questo ingaggio prima dell'inizio della nuova stagione. Ha un pedigree comprovato nel calcio europeo, specialmente in Francia, dove ha brillato negli ultimi anni, mostrando tutte le sue qualità come uno dei migliori difensori centrali della Ligue 1.

C'è stato un enorme interesse da tutta Europa per il suo ingaggio quest'estate, e siamo ancora una volta in debito con il Consiglio per averci sostenuto nell'acquisizione di un giocatore che si sta avvicinando agli anni migliori della sua carriera. Sono sicuro che i tifosi del West Ham sono entusiasti dell'arrivo di Jean-Clair e non vediamo l'ora di vederlo giocare con la maglia del West Ham".