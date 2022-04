Psg, Leonardo potrebbe fare un'offerta al Benfica per Nunez

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stavolta il Paris Saint-Germain pesca al Benfica per il suo reparto avanzato, in vista della rivoluzione che potrebbe andare in atto d'estate? Secondo The Athletic, la società parigina avrebbe pronta un'offerta da ben 70 milioni di euro per Darwin Nunez. È uno dei grandi uomini mercato in vista dell'estate e il PSG avrebbe pronta una proposta shock per portarlo a casa.