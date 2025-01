Rashford torna ad allenarsi col Manchester United: spunta l'ipotesi permanenza

Marcus Rashford potrebbe clamorosamente restare al Manchester United. Dopo aver trattato a lungo con Milan, Juventus, Olympique Marsiglia e, per ultimo, il Barcellona, l'attaccante inglese oggi è tornato ad allenarsi coi Red Devils in vista della partita di Europa League. Il classe 1997 è apparso felice e sorridente, totalmente concentrato sulla seduta insieme ai suoi compagni di squadra.

Ricordiamo che martedì scorso il suo entourage ha incontrato il Barcellona per parlare del suo possibile trasferimento nella Liga, anche se il suo eventuale approdo alla corte di mister Flick dipende dalle uscite necessarie per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. Fonti vicine a Rashford - scrive il giornalista Fabrizio Romano sul proprio profilo X - non escludono dunque che il calciatore alla fine possa rimanere a Old Trafford.

