Rennes, tesserato Loic Badè. Era stato accostato anche al Milan

Il primo acquisto stagionale da parte del Rennes è subito un grosso calibro. Si tratta di Loic Badè (21), difensore centrale francese di origini ivoriane. Si è messo in mostra nell'ultima stagione con la maglia del Lens, accordo quinquennale. Il Milan lo ha tenuto a lungo in considerazione per il suo pacchetto arretrato, ma nel futuro di Badè c'è ancora il campionato transalpino.