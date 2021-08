Sabitzer verso il Bayern? Marsch: "Situazione chiara, è il nostro capitano"

Marcell Sabitzer è sempre più vicino al Bayern Monaco, che potrebbe acquistarlo per quindici milioni. L'austriaco, capitano del Lipsia, è in scadenza nel 2022 e difficilmente resterà a Lipsia senza rinnovare. Della situazione Sabitzer ha parlato oggi l'allenatore dei tedeschi, che ha spiegato la situazione non facilissima che il club sta vivendo: "La situazione con Sabitzer è chiara. È un nostro giocatore, è stato il nostro capitano l'anno scorso e ha giocato una grande stagione. E' stato un buon leader e rimane il nostro capitano".