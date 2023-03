Sergio Ramos si è guadagnato la fiducia del Psg, attesi presto contatti per il rinnovo

MilanNews.it

Nonostante le difficoltà del Psg e qualche episodio sopra le righe di troppo, sembra che il futuro di Sergio Ramos sarà ancora a Parigi. Come riporta As, il difensore ex Real Madrid si è guadagnato la fiducia della dirigenza e dell'area tecnica, risultando un titolare fisso per Galtier. Possibile dunque che nelle prossime settimane sarà discusso un nuovo contratto.