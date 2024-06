SkySports - Man.United in trattativa con i rappresentanti di Zirkzee. Inglesi disposti a pagare la clausola da 40 milioni al Bologna

Joshua Zirkzee continua ad essere in cima alla lista dei dirigenti del Milan per l'attacco, ma negli ultimi giorni si è intensificato anche il pressing del Manchester United sull'attaccante olandese: come riporta SkySports, i Red Devils, che hanno già chiarito di essere pronti a pagare al Bologna la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, sarebbero in trattativa con i rappresentanti di Zirkzee.

La chiusura della trattativa non è vicina e per questo i dirigenti del Manchester United stanno lavorando anche su altri obiettivi: tra questi, per esempio, c'è anche Jonathan David, centravanti del Lille che viene accostato spesso anche al Milan.