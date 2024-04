Turchia, arbitri stranieri al Var per le gare "a rischio"

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La federcalcio turca ha annunciato che, fino al termine della stagione, saranno designati arbitri stranieri al Var per le partite ad alto rischio del campionato. Questo annuncio arriva dopo che i dirigenti di Fenerbahçe, attuale secondo in campionato a due punti del suo nemico giurato Galatasaray, hanno messo in discussione pubblicamente la scorsa settimana la correttezza degli arbitri turchi. "Un Video Assistant Judge (VAR) straniero sarà designato per le partite critiche a partire dalla 32a giornata della Süper Lig e fino alla fine del campionato", ha annunciato la Federcalcio turca in un comunicato. Il Var sarà affidato ad arbitri stranieri per le partite di Fenerbahçe e Galatasaray, domenica e lunedì, e per l'incontro di sabato tra Ankaragücü e Gaziantep, decisiva per il mantenimento delle due squadre in prima divisione.

La Federcalcio precisa di aver concluso un accordo con le federazioni italiana, spagnola, tedesca, olandese e portoghese. Il presidente di Fenerbahçe, Ali Koç, ha detto domenica che troppi titoli di campione turco sono "sfuggiti" al suo club in modo discutibile, affermando che esiste una "rete occulta nel calcio turco che decide lo svolgimento del campionato attraverso gli arbitri". Il club di Stambouliote, in guerra aperta con la Federcalcio turca, si era rifiutato di giocare la finale della Supercoppa turca, chiedendo ai suoi giocatori di lasciare il campo fin dai primi istanti della partita che lo opponeva a Galatasaray. Il Fenerbahçe è stato multato per 115.000 euro. (ANSA).