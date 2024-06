Zaniolo verso LaLiga: il Villarreal lo vuole in prestito

Il futuro di Nicolò Zaniolo non sembrerebbe essere né all'Aston Villa né tantomento al Galatasaray, club che attualmente detiene il suo cartellino. Stando infatti a quanto riportato dal collega Matteo Moretto per Relevo, l'esterno italiano sarebbe finito nel mirino del Villarreal, che a quanto pare sarebbe in trattativa con il club turco per l'ex Roma già da diversi giorni.

Ovviamente non si tratterebbe di un'operazione già chiusa, ma ci sono tante possibilità che Zaniolo possa finire a giocare in Liga a partire dalla prossima stagione, nonostante il ragazzo dia massima precedenza ad un possibile ritorno in Serie A, considerati gli interessi di Napoli e Fiorentina soprattutto. L'ex Roma potrebbe infatti approdare in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche perché il Submarino Amarillo non avrebbe quella potenza economica tale da permettergli di accontentare le richieste economiche del Galatasaray (15 milioni di euro).