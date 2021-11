Ziyech in uscita dal Chelsea: su di lui Barcellona e Dortmund

Barcellona e Borussia Dortmund si sfidano per Hakim Ziyech. Come riporta Sport, blaugrana e gialloneri sarebbero i più interessati all'attaccante marocchino ex Ajax. Oggi al Chelsea, il 28enne ha perso fiducia e minutaggio a causa di numerosi problemi fisici e vuole dunque ripartire da una nuova piazza per tornare a sentirsi protagonista come ai tempi di Amsterdam. In estate Ziyech è stato a lungo accostato anche al Milan.