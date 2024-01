Anche il Milan con il paraocchi. Difensore a sorpresa. Il mercato dell’estate? Oggi esercizio gratuito.

Eh, no, caro Max, la metafora del paraocchi la voglio usare anche per il Milan, che, come un altro cavallo sulla pista del campionato, deve correre concentrato, non distratto dalle ombre degli alberi o dalle sagome degli avversari. E’ insomma la traduzione… ippica della affermazione di Stefano Pioli quando parla del suo gioco preferito, Nascondino Tana Libera Tutti. Il Milan vuole dunque continuare questa scalata continua, regolare, costante, seria, silenziosa, facilitata dalla possibilità di lavorare tutta le settimana. L’allenatore milanista ha sempre dimostrato che i suoi Ragazzi possano essere irresistibili quando non abbiano impegni europei, dolci, gratificanti ma anche logoranti. Che cosa succederà al ritorno delle Coppe? Non è un problema attuale. L’obbiettivo è quello di essere in classifica, il più in alto possibile, quando la squadra affronterà gli impegni di Europa League.

Apro una veloce parentesi sul Rennes, prossimo avversario dei sedicesimi di finale. Ho visto i novanta minuti in Coupe de France, disputati domenica sera contro l’OM di Rino Gattuso. I bretoni hanno vinto ai calci di rigore, mostrando buone doti di velocità, intensità, aiutati dal caldo pubblico del Roazhon Park. Lasciano però ampi spazi in difesa dove potrà aprire i battenti Leaoland, il parco dei divertimento rossonero. Immagino già le fughe sulla sinistra di Rafa, irraggiungibile come Gulliver nel paese dei Lillipuzziani. Eliminando i marsigliesi, però, il Rennes ha aumentato i suoi impegni nel mese di febbraio. Il Milan nella partita di ritorno infatti incontrerà un avversario che sarà impegnato nella sesta partita in 19 giorni. Il 3 affronta il Montpellier, il 6 contro il Sochaux, in Coppa di Francia. Torna in Ligue 1 il 10, avversario il Le Havre, poi il 15 contro il Milan, il 18 contro il Clermont, e appunto il 22, ritorno con il Milan.

Torniamo subito a parlare del presente, partendo dal mercato. Sorrido quando leggo nomi oggi di pura fantasia, che dovrebbero rafforzare la rosa della prossima stagione. Pura fantasia perché mi sembra esercizio totalmente gratuito ipotizzare giocatori senza sapere se rimarrà Pioli o quale possa essere eventualmente il nuovo allenatore. Non conoscendo dunque, in quest’ultimo caso, con che modulo il nuovo tecnico giocherà, che tipologia di difensori, centrocampisti e attaccanti vorrà schierare. Le quote danno favorito Conte, a 2,50 / 1, seguito da Pioli, a 4,50 /1, seguono Thiago Motta, 5,50 /1 e Palladino a 7,50 /1, Nell’elenco anche Mourinho a 33/1, quota che mi sembra molto, molto bassa!

Quindi mi concentrerei sul mercato attuale ancora da chiudere almeno con un difensore centrale, stando ai desideri di Pioli. Non mi sorprenderei che nessuno dei nomi accostati al Milan poi possa essere quello scelto dai plenipotenziari, che potrebbero andare su una figura alla Tomori. Cioè difensore in prestito ma sul quale puntare come rafforzamento per la prossima stagione. Mi auguro che spunti poi una opportunità legata al centrocampo, che, a volte, pare soffrire la mancanza di una diga, forte e implacabile, davanti alla difesa, quando i marosi imperversano su Kjaer e Gabbia. Ho sempre sostenuto che solo il Tempo sia il padrone della verità. Voglio attendere ancora qualche settimana ma pare ormai abbastanza assodato che il mercato 2023 stia producendo eccellenti risultati, grazie alle alternative che Pioli schiera nel finale delle partite, con risultati gratificanti. Manca Chukwueze, che comunque ha già realizzato gol pesanti e importanti. Ho fiducia che possa presto allinearsi ai già brillanti Pulisic, Okafor, Jovic.

Intanto Pioli pensa già al Bologna, avversario di sabato sera. Il pelo del suo cavallo è ben lucido, i muscoli già torniti. Sorride certo soddisfatto mentre mette la sella e le briglie. Con il fidato Murelli che gli consegna oggi il finimento più importante, il paraocchi!