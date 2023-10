Che Milan! Che mercato! Sempre nel segno di Leao

18 punti su 21, con un calendario sicuramente non facile: la partenza del Milan è davvero notevole.

Basti pensare alle riflessioni estive, al momento del sorteggio delle partite: si pensava che non sarebbe stato facile per la squadra di Pioli, visto il numero di giocatori nuovi arrivata dalla campagna acquisti e alla famosa amalgama da ricercare. E invece oggi è lì in vetta. Proprio il mercato è uno dei tratti più marcati di questo andamento davvero convincente.

Sono già 3 le reti di Pulisic: giocatore di livello assoluto, acquisto azzeccatissimo firmato Moncada e Furlani (super prestazione ieri, al di là del gol).

Sono già 2 le reti di Okafor: una ogni 94 minuti. Difatti ha già eguagliato il bottino, si fa per dire, di Origi nella scorsa stagione.

Dei nuovi, c'è anche un gol di Loftus-Cheek, dominante in mezzo al campo: peccato per lo stop di ieri, sperando non sia nulla di serio.

E poi ci sono le prestazioni straordinarie di Reijnders, centrocampista totale, impressionante nelle due fasi: gli manca davvero soltanto il sigillo personale. Musah sembra un veterano e non smette di stupire: darà tante soddisfazioni.

Senza dimenticare le parate di Sportiello, in attesa di Chukwueze e di Jovic. Il primo mercato della nuova dirigenza ha già portato più gol e più assist di quanto fatto in un'intera stagione, la scorsa, dagli acquisti di un anno fa. Oltre al dato numerico, il salto di qualità è davvero impressionante.

La gara di ieri era tutt'altro che facile. Il Milan ha aspettato, ha studiato, ha avuto pazienza e si è preso una vittoria pesantissima.

Ancora una volta decisivo Rafa Leao, con due assist al bacio, in azioni molto simili. Il portoghese, tanto discusso, fin qui ha realizzato 3 reti, 4 assist e si è procurato 2 rigori. Numeri che parlano e ci dicono quanto sia importante per questa squadra.

Tra gli appunti sparsi, da segnalare un Tomori che sembra tornato sui suoi livelli, oltre a un Adli che deve ancora crescere tanto all'interno della partita, ma che con applicazione può davvero farcela.

Ah, in tutto questo, pare che le prove di fuga dei cugini siano fallite... eppure per qualcuno avevano già vinto il campionato...