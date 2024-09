Desolante

Sciarpa mia, che hai visto i trionfi su tutti i campi del mondo, che hai ammirato il gioco del Milan, il gioco di Rocco e Rivera, di Sacchi e Van Basten, di Capello e Savicevic, di Ancelotti e Kaká, tu come tutti gli appassionati di calcio, mi stai chiedendo se quei Ragazzi in maglia rossonera fossero il nostro caro, vecchio, decrepito Milan. Credo che sia stata la partita più brutta della storia della squadra rossonera in Coppa dei Campioni. Mai mi era capitato di sperare che il match finisse presto!!!! Sto scrivendo queste rapide righe mentre le squadre stanno giocando ancora.

Fino a quando, fino a quando dobbiamo soffrire sul piano della organizzazione, della manovra? Tutto il meraviglioso, paziente, ammirevole pubblico del Milan fischia indignato, stanco, depresso, angosciato, furente. Qualcuno urla: "Vergogna!”. Ma dove siamo finiti?? Mai avrei pensato che in così poco tempo si potesse rovinare quanto di bello abbiamo costruito nelle ultime stagioni. Peccato!! Da salvare? NESSUNO!

Veramente un dispiacere, Milan mio. Sarò sempre presente nel sole nel vento nel sorriso e nel pianto, ma ti prego, torna a giocare a calcio o trova qualcuno che ti faccia giocare a calcio. Ti prego... basta mille passaggi al portiere, basta vedere una manovra che parte a zero all’ora e finisce a zero all’ora. Non esiste!!

Scusate questa accozzaglia di pensieri! Sono molto triste e non per la sconfitta, ma perché tutto il mondo che ama il calcio sta piangendo non riconoscendo più lo stile, la classe, l’eleganza del nostro Milan. Voglio però concludere con l’urlo supremo, l’urlo che ha accompagnato e ci accompagnerà. Anche questa sera, forte e alto: “FORZA MILAN!!". Sempre e per sempre! Passeranno proprietà, società, allenatori e giocatori, ma noi saremo sempre qui a urlare: "FORZA VECCHIO CUORE ROSSONERO". Ma vi prego... fate qualcosa!!