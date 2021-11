Kessie via? Ecco le soluzioni. Solita tassa Nazionale. Mercato giovani in fermento

Pure a questo giro il Milan ha pagato la “tassa” per i giocatori in prestito nelle varie nazionali. Ad ogni sosta i rossoneri devono fare i conti con almeno un infortunato (o contagiato), e questa volta a farne le spese è stato Davide Calabria, che ha interrotto l’avventura azzurra per uno stiramento al polpaccio. Vedremo quanto tempo il terzio titolare del Milan dovrà star fuori, ma si tratta inevitabilmente di un danno che alla lunga potrebbe incidere sulla corsa in campionato. Al suo posto nei prossimi impegni in campionato si alterneranno Florenzi e Kalulu, a partire dal prossimo match, per nulla facile, in casa della Fiorentina. Nel pomeriggio di oggi riprenderanno i lavori a Milanello per studiare nel dettaglio la trasferta del Franchi.

Le difficoltà per il rinnovo di Franck Kessie hanno portato il club a sondare il terreno per altri centrocampisti in vista della prossima stagione. L’ivoriano non vuole rinnovare alle cifre offerta dai rossoneri ma la dirigenza non può farsi trovare impreparata. Dunque sono tanti i nomi esplorati, quelli che vengono proposti dal reparto scouting o da procuratori. A Casa Milan gli incontri sono frequenti per cercare di programmare il mercato di gennaio ma soprattutto quello estivo. Renato Sanches è sicuramente un profilo che i rossoneri tengono d’occhio, forte e giovane, ma anche costoso al momento. Scade nel 2023 e il Lille chiede almeno 30 milioni, ma col passare dei mesi la pretesa dei francesi potrebbe calare. Il portoghese sarebbe un degno sostituto dell’ivoriano, anche se ha caratteristiche diverse. Il suo agente, Jorge Mendes (lo stesso di Leao che dovrebbe rinnovare nel giro di qualche settimana), vedrebbe di buon occhio il passaggio al Milan, in una squadra che si sta rilanciando anche a livello europeo.

Altro nome che circola attorno al Milan è quello di Boubacar Kamara, 21enne in scadenza con il Marsiglia. Rispetto a Sanches ha caratteristiche molto più difensive ma rappresenterebbe una buona occasione di mercato perché a giugno va a scadenza.

Anche il mercato giovani è in fermento. Confermato l’interessamento per il diciassettenne Mohamed-Ali Cho, attaccante classe 2004 dell'Angers, presenti diversi emissari rossoneri a visionarlo. Ma c’è notevole concorrenza in tutta Europa. Quasi fatta invece per Hugo Cuenca, paraguaiano del 2005. Si stanno ultimando le pratiche per il suo tesseramento, ed entro gennaio dovrebbe essere tutto sistemato. Centrocampista offensivo molto talentuoso, un rinforzo importante per il settore giovanile rossonero. Ad un passo anche Bob Murphy Omoregbe, ala destra 2003 del Borgosesia.