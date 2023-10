Le due verità su Tonali, Milan e scommesse. Conferme sul talento tedesco. Che beffa per i club

vedi letture

Ultimi giorni di sosta (finalmente) e poi il Milan ricomincerà con un calendario complicato ma allo stesso tempo affascinante con il trittico Juve, Psg e Napoli nel giro di una settimana. E’ una sosta però caratterizzata dallo scandalo scommesse e c’è la sensazione che le notizie e i nomi diffusi fino ad ora siano solo la punta dell’iceberg, e molte altre cose dovranno ancora emergere.

Per ora però conosciamo due verità: la prima riguarda il fatto che Sandro Tonali non ha scommesso sul Milan. La versione è stata confermata anche ieri da Corona che in un’intervista a Radio24 ha detto: “No, non ha giocato il Milan. Ma giocava al banco scommesse, cifre esorbitanti". La seconda verità riguarda il coinvolgimento del club. I rossoneri non sapevano nulla, erano all'oscuro delle scommesse di Sandro e per questo il Milan non sarà coinvolto con ammende o addirittura penalizzazioni. La cessione al Newcastle in estate non può essere associata alle scommesse. E’ arrivata un’offerta importantissima e il Milan l’ha colta, impossibile rifiutare quelle cifre.

Il Milan si muove sul mercato e oltre a Juan Miranda, terzino sinistro del Real Betis in scadenza il prossimo giugno, sta studiando il mercato degli attaccanti ed è attento ai giovani profili europei. Trovano conferme le indiscrezioni provenienti dalla Germania di un fortissimo interessamento del club per Assan Ouedraogo dello Schalke 04. Centrocampista centrale, alto 191 centimetri, appena 17enne ma in prospettiva sarà uno dei giocatori più talentuosi della nazionale tedesca. Il Milan ci proverà, ma deve stare attento alla concorrenza di altre big. Ha una clausola risolutoria di 20 milioni di euro.

Ieri è tornato Bennacer a Milanello ed è un primo passo importante per il rientro dell’algerino. Però serviranno ancora diverse settimane per vederlo in campo e poi c’è sempre la possibile chiamata in nazionale per la Coppa d’Africa che inizia il 13 gennaio. Da capire se Bennacer verrà coinvolto.

Infine la beffa per le società italiane. Da oggi abbiamo appreso che il calcio dice addio alle agevolazioni del Decreto Crescita. Decisione presa dal governo per la Finanziaria del 2024. Partirà dall'1 gennaio 2024, ma avrà effetto retroattivo anche per gli ingaggi avvenuti dallo scorso 1 luglio 2023. Una vera follia farla valere per un mercato concluso due mesi fa, un problema per i bilanci dei club che avevano operato consapevoli di poter utilizzare questi sgravi fiscali all’estero.