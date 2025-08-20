L'APA Milan tra dubbi e riflessioni: "Dobbiamo sperare si facciano scelte concrete per portare la squadra ad un livello degno di tale nome, ma tutto ciò non interessa alla nostra proprietà, le cui priorità sono ben altre"

La situazione tra il Milan e la Curva Sud è ormai argomento di croma e di grande attualità negli ultimi giorni. Dopo aver assistito a un Milan-Bari purtroppo povero del calore incessante del tifo organizzato rossonero, sullo sfondo iniziano già a ipotizzarsi i primi verdetti. Che fine farà la Sud? Il Milan sarà disposto a trattare per provare a trovare soluzioni anche in Procura? E soprattutto: ritorneranno i cori della curva allo stadio? Ad oggi la situazione non sembra portare novità immediate, anche se la APA (associazioni piccoli azionisti AC Milan) ha provato a trarre delle conclusioni concrete con un comunicato che di seguito qui riportiamo fedelmente.

UN BREVE ESTRATTO DEL COMUNICATO DELL’APA

"Spettatori privi di ogni capacità di analisi e sempre soddisfatti di una modesta rappresentazione allestita da una squadra che dice di ambire solo al quarto posto e i cui calciatori hanno tutti un prezzo al quali essere venduti, in nome della sostenibilità economica che prevale su ogni velleità sportiva. Una patetica rete di cortigiani che sulla stampa e sui social continua a dare credito a questa proprietà, senza accorgersi che è in corso uno scientifico programma di sostituzione etnica e genetica della passione rossonera. Altro che “Furlani però è Milanista” e “siamo sulla strada giusta”! Dobbiamo solo sperare che su certe scelte in controtendenza rispetto al recente passato (un allenatore con le idee chiare e “pronto”; un vero D.S.) si possa tentare la ricostruzione di un Milan almeno degno di questo nome; e che gli acquisti nell’ultimo mercato ci permettano una stagione nella quale riconciliarci con il gioco e i risultati. Ma sapendo che tutto ciò non interessa minimamente alla nostra proprietà, le cui priorità sono ben altre.".